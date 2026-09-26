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Suudi Sivil Savunma, Cazan için verdiği tehlike uyarısını sona erdirdi

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Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, güneydeki Cazan bölgesinde potansiyel tehlikelere karşı uyarı yayımladı. Kurum, vatandaşlardan acil durum protokollerine uymalarını isterken kısa süre sonra uyarının sona erdiğini bildirdi; tehlikenin türüne ilişkin bilgi verilmedi.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, ülkenin güneyindeki Cazan bölgesinde potansiyel tehlikelere karşı uyarı mesajı yayımladı.

Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamayla, Cazan'da yaşanabilecek acil durumlara karşı alarm verildi.

Bölgedeki vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak adına acil durum protokollerine uymalarının istendiği açıklamada, yetkili makamların talimat ve uyarılarını dikkatle takip etmelerinin önemine işaret edildi.

Söz konusu tehlikenin türü ya da detaylarına ilişkin ise herhangi bir bilgi verilmedi.

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, kısa süre sonra Cazan bölgesi için verilen tehlike uyarısının sona erdiğini bildirdi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, bir süredir Suudi Arabistan'ın sınır bölgelerini ve güney vilayetlerini balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alıyor.

Kaynak: AA
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