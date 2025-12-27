Suudi Arabistan: Yemen'de Geçiş Konseyi'nin Hadramevt ve Mehra'dan çekilme zamanı geldi

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman, Yemen'in doğusundaki Hadramevt ve Mehra vilayetlerinde askeri varlık gösteren Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) güçlerini çekmesi gerektiğini belirterek, gerilimi sona erdirme çağrısında bulundu.

Bin Selman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan " Yemen'deki kardeşlerimize" başlığıyla yayımladığı açıklamada, "Güney Geçiş Konseyi'nin gerilimi sona erdirmeye yönelik çabalara karşılık vermesinin, Hadramevt ve Mehra'daki kamplardan güçlerini çekerek bu bölgeleri barışçıl şekilde ( Yemen Silahlı Kuvvetlerine bağlı) Vatan Kalkanı güçlerine ve yerel yönetime teslim etmesinin zamanı gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Bu hassas dönemde "akıl, hikmet, kamu yararı ve birlik ruhunun" öne çıkarılması gerektiğini vurgulayan Bin Selman, Suudi Arabistan ve koalisyon ortaklarının Yemen halkıyla birlikte Aden ve diğer vilayetlerin kurtarılması için büyük fedakarlıklar yaptığını hatırlattı.

Söz konusu fedakarlıkların yeni iç çatışmalara zemin hazırlamak için değil, Yemen'de toprak bütünlüğünü ve devleti yeniden tesis etmek, tüm Yemenlilerin güvenliğini sağlamak amacıyla yapıldığını belirten Bin Selman, dar siyasi kazanımlar uğruna bu çabaların heba edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Suudi Savunma Bakanı, aralık başından bu yana Hadramevt ve Mehra'da yaşanan gelişmelerin "ortak düşmana karşı safları böldüğünü, verilen fedakarlıklara zarar verdiğini ve Güney meselesine de olumsuz etki yaptığını" ifade etti.

Açıklamasında, bazı güneyli siyasi aktörlerin ve kanaat önderlerinin gerilimin düşürülmesine yönelik yapıcı tutumuna da dikkati çeken Bin Selman, bu yaklaşımın toplumsal barışın yeniden tesisine katkı sağladığını belirtti.

Bin Selman, "Güney meselesi kapsamlı bir siyasi çözümün ayrılmaz parçası olmaya devam edecek, unutulmayacak ve görmezden gelinmeyecektir. Ancak bu mesele maceracı adımlarla değil, uzlaşı, güven inşası ve verilen taahhütlere bağlılık yoluyla çözülmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Yemen'de meşru hükümeti destekleyen Arap Koalisyonu, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'nin talebi üzerine, GGK'nin Hadramevt'teki ihlallerine karşı askeri adım atılacağını duyurmuştu.

Yemen'in doğusundaki durum

Yemen'de BAE'nin desteklediği ayrılıkçı GGK'nin, 4 Aralık'ta ülkenin doğusunda bulunan petrol zengini Hadramevt vilayetindeki en önemli bölgeler, hayati öneme sahip kentler ve petrol sahalarının kontrolünü ele geçirdiği bildirilmişti.

GGK Başkanı Ayderus ez-Zübeydi, 9 Aralık'ta geçici başkent Aden'de düzenlediği toplantıda, Güney Silahlı Kuvvetlerinin Mehra vilayetini ele geçirdiğini söylemişti.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ise GGK'ye Hadramevt ve El-Mehra vilayetlerinden çekilme çağrısı yapmıştı.