Suudi Savaş Uçaklarından Yemen'in Mehra Vilayetine Hava Saldırısı

Yemen'in Mehra vilayetinde Suudi savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırısı sonrası yükselen dumanlar görüntülendi. Saldırının, Gayda'daki askeri bir merkezi hedef aldığı bildirildi.

MEHRA, 5 Ocak (Xinhua) -- Suudi savaş uçaklarının Yemen'in Mehra vilayetinde düzenlediği hava saldırılarının ardından yükselen dumanlar, 4 Ocak 2026.

Yemenli bir güvenlik yetkilisi Xinhua'ya yaptığı açıklamada, Suudi savaş uçaklarının pazar günü Yemen'in doğusundaki Mehra vilayetine hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.

İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, hava saldırılarının Mehra vilayetinin başkenti Gayda'daki askeri merkezin yakınındaki bir alanı hedef aldığını söyledi. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
