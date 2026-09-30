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Suudi NTSC, Flydubai uçağının Tebük'e acil inişine güvenlik soruşturması başlattı

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Flydubai yolcu uçağının Suudi Arabistan'ın Tebük kentine acil inişi sonrası güvenlik soruşturması başlatıldı. NTSC, ekibin nedenleri belirlemek, uçuş güvenliğini incelemek ve delil toplamak için yetkili makamlarla koordineli çalıştığını duyurdu.

Suudi Arabistan'ın Tebük kentine acil iniş yapan Flydubai yolcu uçağına ilişkin güvenlik soruşturması başlatıldı.

Suudi Arabistan Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSC), ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, olayla ilgili soruşturma ekiplerinin görevine başladığını duyurdu.

Açıklamada, görevlendirilen ekibin, olayın nedenlerini belirlemek, uçuş güvenliğine ilişkin hususları incelemek ve delil toplamak amacıyla yetkili makamlarla koordinasyon halinde çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA
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