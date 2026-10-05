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Suudi Kralı Selman, yasa dışı Yemenlilerin statüsünü yasallaştırma sürecini başlattı

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Suudi Kralı Selman, ülkede yasa dışı ikamet eden Yemen vatandaşlarının statülerini yasal hale getirme sürecinin başlatılması talimatını verdi. İçişleri Bakanlığı, Yemen pasaportuna sahip olmanın oturum için yeterli olacağını, duyuruların resmi hesaplardan yapılacağını bildirdi.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, ülkede yasa dışı ikamet eden Yemen vatandaşlarının statülerini yasal hale getirme sürecini başlatmaları talimatı verdi.

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, İçişleri Bakanlığı, söz konusu adımın Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad Muhammed el-Alimi'nin talebi üzerine alındığını bildirdi.

Bakanlık, Dışişleri, İnsan Kaynakları ve Sosyal Kalkınma bakanlıkları ile Suudi Veri ve Yapay Zeka Kurumunun (SDAIA) işbirliği içinde çalışmalar yürütüleceğini ve bu adımın Yemen halkına sunulan kesintisiz desteğin devamı olduğunu kaydetti.

İçişleri Bakanlığı, ülkede oturumun yasal hale getirilmesi için Yemen pasaportuna sahip olmanın yeterli olacağını ve sürece dair duyuruların resmi hesaplar üzerinden yapılacağını belirtti.

Kaynak: AA
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