Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Suudi Dışişleri Bakanı bin Ferhan, Çinli temsilciyle Hürmüz'de seyrüseferi görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Çin'in Orta Doğu Özel Temsilcisi Cai Cün ile bölgesel gelişmeleri ve enerji güvenliğini görüştü. Görüşmede Husi saldırıları ile Hürmüz ve Babulmendeb'de deniz ulaşımının güvenliği ele alındı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Çin'in Orta Doğu Özel Temsilcisi Cai Cün ile bölgesel gelişmeleri, enerji güvenliğini ve deniz ulaşımı meselelerini ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre bin Ferhan'ın Çinli temsilciyi kabulünde iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel meselelerdeki son gelişmeler ve krizleri kontrol altına alarak gerilimi düşürmeye yönelik diplomatik çabalar değerlendirildi.

Kabul sırasında ikili ilişkiler gözden geçirilirken Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'da sivillere ve sivil tesislere yönelik devam eden saldırıları başta olmak üzere bölgedeki gelişmeler ve bölgenin güvenliği ve istikrarı üzerindeki etkileri ele alındı.

Bakan bin Ferhan ile Cai, enerji güvenliğinin ve enerji piyasalarındaki istikrarın güçlendirilmesi, özellikle Hürmüz ve Babulmendeb boğazlarında deniz ulaşım yollarının güvenliğinin ve seyrüsefer serbestisinin sağlanmasının, küresel ticaretin ve tedarik zincirlerinin kesintisiz işlemesinin korunması açısından önemini vurguladı.

Kaynak: AA
19 işçinin ailesi yas tutarken patron ev hapsini Boğaz'a nazır yalıda çekecek

19 işçinin ailesi yas tutarken, patron cezasını bakın nerede çekecek
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

YÖK Başkanı Özvar'ın 'sözde Barış Bildirisi' sözü komisyonu karıştırdı! Üniversite kontenjanı 779 bine düştü

Üniversite kontenjanı 779 bine indi! 'Sözde' sözü tartışma çıkardı
Darth Vader'ın ışın kılıcı 4,875 milyon dolara satıldı: Yıldız Savaşları'nda yeni rekor

Efsane kötünün kılıcına 4,8 milyon dolar! Sırrı eski bir flaşta
Ömer Sarıgül'ün de etkin pişmanlıktan yararlanmak için başvurduğu iddia edildi

Sarıgül'ün diğer oğlu da itirafçı oluyor! Bakalım o neler dökülecek
Otomotiv devinden radikal karar! Tüm yeni yatırımlarını durdurdu

Otomotiv devinden dünyayı şaşırtan karar
Kıraç çocuklarıyla ilk kez kamera karşısına geçti! Babalarının izinden gidiyorlar

Ünlü şarkıcının çocukları babalarının izinde! İşte son halleri
İki ülkenin birleşmesi kaçınılmaz! Tarihi mesaj sonrası savaş uçakları havalandı

İki ülkenin birleşmesi kaçınılmaz! Tarihi mesaj sonrası alarm
Köye indiler, çöp konteynerlerini devirdiler! Sürücüler tedirgin

Sürücülerin korkulu rüyası oldular! Nereden çıkacakları belli değil