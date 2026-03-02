Haberler

Suudi Arabistan'daki Ras Tanura'daki Suudi Aramco tesislerinde İHA saldırısı sonrası yangın çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Arabistan'ın Dammam kentindeki Ras Tanura Limanı'ndaki Suudi Aramco tesislerinde sabah erken saatlerde yangın çıkarken, yerel kaynaklar bunun bir insansız hava aracı saldırısından sonra başladığını öne sürdü. Yangın kontrol altına alındı ve tesis geçici olarak kapatıldı.

Suudi Arabistan'ın Dammam kentinde bulunan Ras Tanura Limanı'ndaki Suudi Aramco tesislerinde sabah saatlerinde yangın çıktığı ve bölgeden yoğun dumanların yükseldiği belirtildi.

Yerel kaynaklara göre, yangının, sabah saatlerinde gerçekleştiği tahmin edilen bir insansız hava aracı (İHA) saldırısının ardından başladığı belirtildi.

Yangının ardından tesisten yoğun dumanlar yükseldi. Yangın, tesisin güvenlik ekipleri tarafından kontrol altına aldı.

Aramco rafinerisinin önlem amaçlı olarak geçici süreyle kapatıldığı kaydedilirken, resmi makamlardan olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
İran'a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 555'e yükseldi

İran'da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı! İşte 3 günlük bilanço
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

150 kız çocuğu öldü, Rıza Pehlevi 3 ABD askerine ağıt yaktı

150 kız çocuğu öldü, Rıza Pehlevi 3 ABD askerine ağıt yaktı
Nişanlısının attığı e-postayı paylaştı, herkes aynı yorumu yaptı

Nişanlısının attığı e-postayı paylaştı, herkes aynı yorumu yaptı
Orta Doğu'daki savaş futbolu da vurdu

Korkulan oldu!
Galatasaray'dan Torreira kararı

Galatasaray'dan Torreira kararı
150 kız çocuğu öldü, Rıza Pehlevi 3 ABD askerine ağıt yaktı

150 kız çocuğu öldü, Rıza Pehlevi 3 ABD askerine ağıt yaktı
ABD'ye ait savaş uçağı Kuveyt'te düştü

Görüntüler yayınlandı! İddia doğruysa savaşta tansiyon epey yükselecek
Namlu bir anda Lübnan'a çevrildi! İsrailli komutandan kanlı tehdit

Namlu bir anda o ülkeye çevrildi! İsrailli komutandan kanlı tehdit