Suudi Arabistan, Yemen ve Libya'dan İsrail'e Kınama

Suudi Arabistan, Yemen ve Libya, İsrail'in Suriye'de Beyt Cin beldesine düzenlediği saldırıyı kınadı ve uluslararası topluma İsrail'in ihlallerini durdurma çağrısında bulundu.

Libya

Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları kınandı ve bu saldırıların Suriye'nin egemenliği ile uluslararası hukuku açık bir şekilde ihlal ettiği belirtildi.

Uluslararası topluma seslenilen açıklamada, İsrail'in gerginliği tırmandıran, güvenlik ve istikrarın sağlanması yönündeki çabaları engelleyen ciddi ihlallerinin durdurulması için bir an önce harekete geçilmesi çağrısında bulunuldu.

Yemen

Yemen Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Beyt Cin'i hedef alan saldırısı kınandı ve bu saldırının Suriye'nin egemenliği ile tüm uluslararası hukuk ve sözleşmeleri ihlal ettiği vurgulandı.

Açıklamada, uluslararası topluma İsrail'in ihlallerini durdurmak için ciddi adımlar atma çağrısı yapıldı.

İsrail ordusunun 28 Kasım sabahının ilk saatlerinde Şam Kırsalı ilinin güneyinde Beyt Cin beldesinde düzenlediği saldırıda ikisi çocuk, ikisi kadın toplam 13 kişi hayatını kaybetmişti.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
