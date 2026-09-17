Suudi Arabistan: Yemen’deki İran destekli Husilerin fırlattığı İHA'nın havada imhası sonucu Taif kentine düşen şarapneller nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Suudi Arabistan: Yemen’deki İran destekli Husilerin fırlattığı İHA'nın havada imhası sonucu Taif kentine düşen şarapneller nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Suudi Arabistan : Yemen'deki İran destekli Husilerin fırlattığı İHA'nın havada imhası sonucu Taif kentine düşen şarapneller nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Kaynak: AA