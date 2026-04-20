Haberler

Suudi Arabistan Veliahtı Bin Selman, Sudanlı lider Burhan ile ülkesindeki gelişmeleri görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile Sudan'daki istikrar ve güvenlik konularını ele aldı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile "Sudan'daki gelişmeleri ve istikrarı için sarf edilen çabaları" görüştü.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre Bin Selman, ülkenin batısındaki Cidde kentinde Sudanlı lider Burhan ile bir araya geldi.

Sudan'daki son gelişmeler ve bu konudaki çabaların ele alındığı görüşmede, ülkenin güvenliğinin ve istikrarının sağlanmasına, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına vurgu yapıldı.

SPA ayrıca, Burhan'ın bir günlük ziyaretin ardından Suudi Arabistan'dan ayrıldığı bilgisini paylaştı.

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile dış destekli Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

