Bin Selman ve Zelenskiy görüştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Bin Selman ile Zelenskiy telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, imzalanan "Mekke Ortak Savunma Anlaşması" münasebetiyle Veliaht Prens Bin Selman'ı tebrik ederek, söz konusu anlaşmanın bölgenin güvenlik ve istikrarına katkıda bulunması temennisinde bulundu.

Görüşmede ayrıca, bölgesel ve uluslararası arenadaki son gelişmeler gözden geçirilirken, iki ülke arasındaki ortak işbirliği alanları ve bu ilişkilerin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar değerlendirildi.

Kaynak: AA