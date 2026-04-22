Suudi Veliaht Prensi Selman, Suriye Lideri Şara ile Görüştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Cidde'de Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya gelerek ikili ilişkilerin desteklenmesi ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

RİYAD, 22 Nisan (Xinhua) -- Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman el-Suud, salı günü Cidde'de Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi.

Suudi Arabistan Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, çeşitli alanlarda ikili ilişkilerin desteklenmesi ve geliştirilmesine yönelik fırsatları değerlendiren iki lider, son bölgesel gelişmeleri ele alarak ortak hareket etme konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Suriye Cumhurbaşkanlığı ise iki tarafın ekonomik ve yatırım alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi yollarını ve bölgesel bağlantı projelerini görüştüğünü, ayrıca karşılıklı ilgi alanına giren bölgesel ve uluslararası gelişmeleri değerlendirdiğini açıkladı.

