Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Rus mevkidaşıyla ortak işbirliğini geliştirmeyi görüştü

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile iki ülke arasındaki ortak işbirliği alanlarını geliştirme yollarını görüştüğü bildirildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Bin Ferhan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefonda görüştü.

Görüşme sırasında, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler, ortak işbirliği alanlarını geliştirme yolları ve ortak ilgi alanlarına giren konular ele alındı.