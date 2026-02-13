Haberler

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Rus mevkidaşıyla ortak işbirliğini geliştirmeyi görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile iki ülke arasındaki işbirliği alanlarını geliştirme yollarını görüştü.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile iki ülke arasındaki ortak işbirliği alanlarını geliştirme yollarını görüştüğü bildirildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Bin Ferhan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefonda görüştü.

Görüşme sırasında, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler, ortak işbirliği alanlarını geliştirme yolları ve ortak ilgi alanlarına giren konular ele alındı.

Kaynak: AA / Ali Semerci - Güncel
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor

Galatasaray'ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor
Prenses'in mesajı ifşa oldu: Yakında insanlar artık yeni insanlar yapamayacak

Prensesin hamile kaldığı sapık milyardere attığı mesaj olay yarattı
Son karar verildi! Real Madrid'de Arda Güler'e yeni rol

Son karar verildi! Real Madrid'de Arda'ya yeni rol
Hayatını kaybeden oyuncunun gençlik yıllarından görüntüleri ortaya çıktı

Gençlik yıllarına ait görüntüleri gün yüzüne çıktı
Galatasaray'ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor

Galatasaray'ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor
Trump'ın 'Hakkında konuşmam yasak' dediği gizli silah: Discombobulator

Trump'ın "Konuşmam yasak" dediği gizli silah! Patlamadan felç ediyor
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu! Tam 25 kişi

Skandala karışan isimler belli oldu! İşte isim isim 25 kişilik liste