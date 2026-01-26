Suudi Arabistan ve Polonya, "İşbirliği Konseyi" kurulmasına dair mutabakat zaptı imzaladı

Suudi Arabistan ve Polonya'nın iki ülke arasındaki koordinasyonu güçlendirmek amacıyla bir "İşbirliği Konseyi" kurulmasına yönelik mutabakat zaptı imzaladığı belirtildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın resmi ziyaret için Polonya'nın başkenti Varşova'da görüşmelerde bulunduğu ve Polonyalı mevkidaşı Radoslaw Sikorski ile ortak basın toplantısı düzenlediği aktarıldı.

Suudi Arabistan ile Polonya arasında İşbirliği Konseyi kurulması için mutabakat zaptı imzalandığını belirten Bin Ferhan, bununla iki ülke arasındaki ilişkileri ve koordinasyonu güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Bin Ferhan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 8 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirtti.

Polonyalı mevkidaşı ile Filistin meselesini de ele aldıklarını aktaran Bin Ferhan, "Filistin meselesi konusunda Polonya ile görüş birliğini önemsiyoruz. Görüşmede, Gazze'ye yönelik barış planının ikinci aşamasının başlatılmasını ele aldık."dedi.

Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski ise Gazze'deki duruma değinerek, "İsrail'in Gazze'de yaptıklarını kınıyoruz ve barış planının uygulanması konusunda devletlerin çabalarına desteğimizi teyit ediyoruz." şeklinde konuştu.

Riyad ile Abu Dabi'nin görüş ayrılıkları

Bin Ferhan, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ilişkilerdeki gerilimi değerlendirerek, "BAE ile ilişkiler son derece önemli ve bölgenin istikrarı için temel bir unsurdur." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin, Körfez İşbirliği Konseyi'nin (KİK) önemli bir üyesi olan BAE ile "güçlü ve olumlu bir ilişki kurmak" istediğini dile getiren Bin Ferhan, "Riyad ile Abu Dabi arasında görüş ayrılıkları bulunuyor. BAE Yemen'den çekilme kararı aldı ve sorumluluğu Suudi Arabistan üstlenecek." diye konuştu.