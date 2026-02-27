Haberler

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile telefonda görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bölgedeki güvenlik ve istikrar konularını görüşmek üzere telefonda bir araya geldi. Görüşmede, gerilimin düşürülmesi için atılacak adımlar ele alındı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile telefonda görüştü.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre Bin Ferhan, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile bölgedeki gelişmelerin ele aldı.

Bin Ferhan ile Dar görüşmede, "bölgede gerilimin düşürülmesine yönelik çabaların ve bölgenin güvenlik ile istikrarının korunmasına katkı sağlayacak adımlar "hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Afganistan-Pakistan anlaşmazlığı

Pakistan Enformasyon Bakanlığı, gece, ülkede son dönemdeki bombalı saldırıların ardından Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktanın hedef alındığını açıklamıştı.

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Pakistan'a karşı uygun zamanda "uygun ve ölçülü yanıt verileceği" belirtilmişti.

Kaynak: AA / Ömer Erdem
Öcalan'dan PKK'nın feshinin yıldönümünde yeni açıklama: Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz

Ne diyeceği merak konusuydu: İşte Öcalan'ın yeni mesajının tam metni
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güncel fotoğrafı paylaşıldı: İşte Abdullah Öcalan'ın son hali

Yeni fotoğrafı paylaşıldı
Savaşı kim kazanır? Bir fark var ki kağıt üstünde kaybettiler bile

Savaşı kim kazanır? Bir fark var ki kağıt üstünde bile kaybettirir
Sahaya giren taraftar Messi'yi yere düşürdü

"Nereden nereye" dedirten görüntü!
Hatice Aslan ile Mahir Günşiray'ın 40 yıl sonra başlayan aşkı kalplere dokundu

Usta oyuncuların filmleri aratmayan aşk hikayesi kalplere dokundu
Güncel fotoğrafı paylaşıldı: İşte Abdullah Öcalan'ın son hali

Yeni fotoğrafı paylaşıldı
Öcalan çağrısında 3 ismi özellikle es geçmedi! Özgür Özel de aralarında var

Öcalan 3 ismi özellikle es geçmedi! Özgür Özel de aralarında var
Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin

Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin