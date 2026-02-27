Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile telefonda görüştü

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile telefonda görüştü.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre Bin Ferhan, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile bölgedeki gelişmelerin ele aldı.

Bin Ferhan ile Dar görüşmede, "bölgede gerilimin düşürülmesine yönelik çabaların ve bölgenin güvenlik ile istikrarının korunmasına katkı sağlayacak adımlar "hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Afganistan-Pakistan anlaşmazlığı

Pakistan Enformasyon Bakanlığı, gece, ülkede son dönemdeki bombalı saldırıların ardından Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktanın hedef alındığını açıklamıştı.

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Pakistan'a karşı uygun zamanda "uygun ve ölçülü yanıt verileceği" belirtilmişti.