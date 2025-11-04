Haberler

Suudi Arabistan ve Malezya'dan İkili İlişkiler İçin Önemli Görüşme

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Malezya Kralı Sultan İbrahim ile resmi görüşme yaptı. Görüşmede ikili ilişkilerin gelişimi ve ortak ilgi alanları ele alındı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Malezya Kralı Sultan İbrahim İskender ile ikili ilişkileri ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Kral İbrahim, başkent Riyad'daki Yemame Sarayı'nda Veliaht Prens Bin Selman tarafından resmi törenle karşılandı.

Resmi görüşme oturumunda ikili ilişkiler ve işbirliğinin geliştirilmesinin yanı sıra, ortak ilgi alanları gündemde yer aldı.

Malezya resmi haber ajansı Bernama'nın haberine göre, Kral İbrahim'e ziyarette oğulları Veliaht Prens İsmail İdris ve Prens İdris İskender'in yanı sıra Savunma Bakanı Muhammed Halid Nuruddin eşlik ediyor.

Malezya'dan Suudi Arabistan'a bu düzeyde en son ziyaretin 1984'te eski Kral El-Hac Ahmed Şah Mustein Billah tarafından gerçekleştirildiğine işaret edilen haberde, Kral İbrahim'in bugün başlayan ziyaretinin 4 gün süreceği ifade edildi.

Malezya Kraliyet Divanından yapılan açıklamada da ziyaret kapsamında "İslami işler, savunma, jeopolitik ve ekonomik alanlarda işbirliğinin geliştirilmesinin hedeflendiği" kaydedildi.

Kaynak: AA / Hamdi Yıldız



