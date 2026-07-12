Suudi Arabistan ve Kuveyt, İran'ın bölge ülkelerine saldırılarını kınadı

Suudi Arabistan ve Kuveyt, İran'ın bölge ülkelerine yönelik saldırılarını şiddetle kınadıklarını açıkladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın bölgenin güvenliğini ve istikrarını sarsan davranışlarını sürdürdüğü ve uluslararası hukuk ilkelerini ihlal ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı İran'ın iyi komşuluk kurallarını ihlal etmesini, ticari gemilere yönelik saldırılarını tekrarlayarak deniz seyrüseferinin güvenliğini ve özgürlüğünü tehdit etmesini, Suudi Arabistan Krallığı adına en şiddetli ifadelerle kınamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da İran'ın bu sabah Kuveyt'i hedef alan saldırılarının şiddetle kınandığı belirtildi.

İran'ın saldırılarının Kuveyt'in egemenliğini ihlal ettiği kaydedilen açıklamada, "İran saldırıları tekrarlanan düşmanca yaklaşımın kararlılığını yansıtmaktadır ve Kuveyt devletinin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne karşı ağır bir ihlal teşkil etmektedir." ifadelerine yer verildi.

ABD gece saatlerinde İran'ın çeşitli kentlerine saldırı başlatmış, Kuveyt, Bahreyn, Ürdün, Katar, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri de İran'ın füze ve kamikaze İHA'larla topraklarına saldırı düzenlediğini duyurmuştu.