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Riyad, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda Suudi Arabistan ve Katar tankerlerine saldırısını kınadı

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Suudi Arabistan, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda Suudi ve Katar tankerlerini hedef almasını kınadı, uluslararası hukuk ihlali vurgusu yaptı.

Suudi Arabistan, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında Suudi Arabistan ile Katar'a ait tankerleri hedef almasını şiddetle kınadı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda açıklama yaptı.

Açıklamada, Riyad'ın "İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında Suudi Arabistan'a ait Vedyan isimli tanker ile Katar'a ait Er-Rukeyyat isimli tankerinin hedef almasını şiddetle kınadığı" ifade edildi.

Bu saldırıların, uluslararası deniz taşımacılığı ile küresel enerji arzının güvenliğine yönelik kabul edilemez nitelikte olduğu belirtilen açıklamada, İran'ın saldırıları sürdürmesinin, uluslararası hukuk ve teamüllerin yanı sıra denizlerde seyrüsefer serbestisi ile deniz geçişlerinin güvenliğini güvence altına alan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2817 sayılı kararının ağır şekilde ihlali anlamına geldiği ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında, İran'dan "bölge güvenliğini, uluslararası deniz taşımacılığını ve enerji arzını tehdit eden tüm eylemlerine derhal son vermesi" istendi.

Suudi Arabistan'ın, söz konusu saldırılar ile bunların yol açtığı tüm zarar ve sonuçlardan tamamen İran'ı sorumlu tuttuğu vurgulandı.

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy
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