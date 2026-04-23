Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman, İsviçre Konfederasyonu Başkanı Parmelin ile görüştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin ikili işbirliği ve bölgesel konuları ele aldı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Cidde'de gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliği olanakları masaya yatırıldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Devlet Bakanı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Musaid bin Muhammed el-Ayban'ın katıldığı görüşmede, yatırım alanlarındaki yeni imkanların yanı sıra, bölgesel ve uluslararası konular ve bunlara ilişkin koordinasyon çabaları değerlendirildi.

Cidde'deki görüşmede, İsviçre'den Ekonomik İşlerden Sorumlu Devlet Sekreteri Helene Budliger, Riyad Büyükelçisi Yasmine Chatila ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Gabriel Luchinger ve diğer bazı yetkililer hazır bulundu.