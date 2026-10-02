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Suudi Arabistan ve Fransa, savunma işbirliğini Husilerin saldırıları artarken görüştü

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Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman, Fransa Savunma Bakanı Catherine Vautrin ile telefonda görüşerek savunma işbirliğini ve bölgesel gelişmeleri ele aldı. Görüşme, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını artırdığı dönemde yapıldı.

Suudi Arabistan ile Fransa, savunma alanındaki işbirliği imkanlarını ve bölgede yaşanan gelişmeleri ele aldı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Savunma Bakanı Halid bin Selman, Fransa Savunma Bakanı Catherine Vautrin ile telefonda görüştü.

Görüşmede, iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin geliştirilmesine yönelik imkanlar değerlendirildi.

Taraflar ayrıca bölgede yaşanan gelişmeler ve bunlara yönelik yürütülen çabaların yanı sıra uluslararası güvenlik ve barışın korunması ile ortak ilgi alanına giren konuları ele aldı.

Görüşme, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının arttığı bir dönemde gerçekleşti.

Husiler, temmuz ayında Suudi Arabistan'a yönelik "deniz ablukası" olarak nitelendirdikleri uygulamayı ilan etmelerinin ardından eylül ayında Suudi Arabistan'a yönelik balistik füze ve İHA saldırılarını artırdı.

Suudi Arabistan, Mart 2015'ten bu yana Yemen'de uluslararası toplum tarafından tanınan hükümeti destekleyen koalisyona öncülük ediyor. Husiler ise Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve ülkenin çeşitli bölgelerinin kontrolünü elinde tutuyor.

Kaynak: AA
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