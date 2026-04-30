Suudi Arabistan ve Fransa Dışişleri Bakanları, ikili ve bölgesel ilişkileri görüştü

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'un, ikili ve bölgesel ilişkileri görüştüğü belirtildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Bin Ferhan'ın ülkeye resmi ziyarette bulunan mevkidaşı Barrot ile Riyad'da bir araya geldiği bildirildi.

Görüşmede, Bin Ferhan ve Barrot'un Suudi Arabistan ve Fransa arasındaki ortak çıkarlar ve ilişkileri güçlendirme yollarını ele aldığı kaydedildi.

Bakanların, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri de değerlendirerek, bu gelişmelerin güvenlik ve istikrar üzerindeki yansımalarını görüştüğü aktarıldı.

Görüşmede, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Halid bin Bender, Dışişleri Bakanının Lübnan İşlerinden Sorumlu Danışmanı Yezid bin Muhammed, Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Büyükelçi Suud es-Sati ve Avrupa İşleri Dairesi Müdürü Büyükelçi Abdurrahman el-Ahmed'in de hazır bulunduğu ifade edildi.