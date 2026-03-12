Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman, Endonezya Cumhurbaşkanı ile bölgedeki askeri gerilimi görüştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile bölgedeki askeri gerilimi görüştüğü bildirildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Veliaht Prens bin Selman, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile telefonda görüştü.

Görüşmede, bölgedeki askeri gerilime ilişkin son gelişmeler ile bunun bölgesel ve uluslararası güvenlik ve istikrar üzerindeki ciddi etkileri ele alındı.

Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto görüşmede, bölgenin güvenlik ve istikrarını zedeleyebilecek askeri faaliyetlerin derhal durdurulması gerektiğini vurguladı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.