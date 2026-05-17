Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Riyad'da bir araya geldi

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack bölgesel gelişmeleri görüştü.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Bin Ferhan ile Barrack, başkent Riyad'daki bakanlık binasında bir araya geldi.

Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler ile bölgede istikrarı destekleme imkanları ele alındı, ayrıca ortak öneme sahip diğer konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Barrack dün de Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya gelmişti.