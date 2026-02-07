Suudi Arabistan, Sudan'da HDK'nin insani konvoyu ve hastaneyi hedef alan saldırılarını kınadı

Suudi Arabistan, Sudan'daki Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) insani yardım konvoyu ile hastaneyi hedef alan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırılarını kınadı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Riyad'ın, "HDK'nin El-Kuvek Askeri Hastanesi ile Dünya Gıda Programına (WFP) ait bir insani yardım konvoyu ve yerinden edilen sivilleri taşıyan araca düzenlediği suç teşkil eden saldırıları şiddetle kınadığı" kaydedildi.

Saldırıların, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca kişinin yaşamını yitirmesine yol açtığı, Kuzey ve Güney Kurdufan eyaletlerindeki insani yardım tesislerinde hasara neden olduğu belirtildi.

Bu eylemlerin hiçbir haklı gerekçesi olamayacağı, tüm insani normlar ile uluslararası anlaşmaları açık şekilde ihlal ettiği vurgulandı.

Açıklamada Suudi Arabistan, HDK'ye ihlallere son vermesi, uluslararası insancıl hukuk kapsamında insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını güvence altına alması ve 11 Mayıs 2023'te imzalanan Cidde Bildirgesi'nde yer alan taahhütlere uyması çağrısı yaptı.

Suudi Arabistan, Sudan'ın birliği, güvenliği ve istikrarını destekleyen tutumunu yineleyarak, meşru kurumların korunması gerektiğini vurguladı.

Dış müdahalelerin kabul edilemez olduğu teyit edilen açıklamada, bazı tarafların siyasi çözümü desteklediklerini belirtmelerine rağmen ülkeye gayrimeşru silah, paralı askerler ve yabancı savaşçıları sokmasının kabul edilemez olduğu kaydedildi.

Bu eylemlerin, çatışmanın devam etmesindeki başlıca etkenlerden biri olduğu ve kardeş Sudan halkının sıkıntılarını daha da artırdığı ifade edildi.

HDK'nin saldırıları

Sudan hükümeti, gün içerisindeki açıklamasında HDK'nin ülkenin orta kesimlerindeki Kuzey Kurdufan eyaletinde WFP'ye ait bir insani yardım konvoyunu insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alan bir saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

Kamyonların sivillere gıda yardımı ulaştırmak üzere yolda olduğu belirtilen açıklamada, saldırı sonucu can kayıplarının yaşandığı ve yardım malzemelerinin imha edildiği kaydedilmişti.

Sudan Doktorlar Ağı ise 5 Şubat'ta Güney Kurdufan eyaletinin güneyindeki El-Kuvek Askeri Hastanesinin Hızlı Destek Kuvvetlerince (HDK) hedef alınması sonucu 22 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin yaralandığını açıklamıştı.