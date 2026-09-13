Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü: Abha'da erken uyarı sistemi devreye alındı

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, ülkenin güneyindeki Abha kentinde erken uyarı sisteminin devreye alındığını duyurdu.

Sivil Savunma Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, Abha kentinde erken uyarı sisteminin devreye alındığı belirtildi.

Tehlikeye karşı uyarıda bulunulan açıklamada, uyarı mesajı alan kişilerin sakin olmaları ve resmi makamların talimatlarına uymaları istendi.

Tehlike ortadan kalkana kadar en yakın güvenli yere, özellikle bina içindeki pencerelerden uzak bir odaya geçilmesi ve ev ya da binadan çıkılmaması gerektiği belirtildi.

Kaynak: AA