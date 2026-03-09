Haberler

Suudi Arabistan: Ülkenin güneydoğusundaki petrol sahası Şeybe'yi hedef alan 12 İHA düşürüldü

Güncelleme:
Suudi Arabistan, güneydoğusundaki Şeybe Petrol Sahası'na fırlatılan 12 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü açıkladı. Bu olay, bölgedeki gerginliğin devam ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Suudi Arabistan, ülkenin güneydoğusundaki Şeybe Petrol Sahası'nı hedef alan 12 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) sınırı yakınlarındaki Şeybe Petrol Sahası'na yönelik fırlatılan 12 İHA düşürüldü.

Açıklamada, İHA'ların Rubülhali Çölü'nde imha edildiği belirtilirken, İHA'ların kaynağına ilişkin bir bilgiye yer verilmedi.

Böylece, sabah saatlerinden bu yana Suudi Arabistan'a fırlatılan İHA sayısı 23'e yükseldi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney başta olmak üzere çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Mohammed Hamood Ali Al Ragawi
