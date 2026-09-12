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Suudi Arabistan, Irak'tan düzenlenen saldırıda Doğu-Batı boru hattının hedef alındığını açıkladı

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Suudi Arabistan, Irak'tan insansız hava araçlarıyla (İHA) Doğu-Batı petrol boru hattına saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Suudi Arabistan, Irak'tan insansız hava araçlarıyla (İHA) Doğu-Batı petrol boru hattına saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, birden fazla İHA ile hedef alınan Riyad-Medine bölgesindeki boru hattında oluşan hasarın giderilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtilerek, yaralanmalara ve hasara yol açan saldırının en güçlü ifadelerle kınandığı vurgulandı.

Açıklamada, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin, ülkesinden Suudi Arabistan ve komşu ülkelere yönelik saldırıları önleyecek tedbirleri alması için Irak hükümetine fırsat tanınmasını istediği aktarıldı.

Suudi Arabistan'ın bu talep üzerine karşılık vermemeyi ve Irak hükümetinin çabalarını desteklemeyi tercih ettiği kaydedilen açıklamada, Suudi Arabistan'ın egemenliğini, güvenliğini, tesislerini ve vatandaşlarını korumak için gerekli tüm tedbirleri alma hakkını saklı tuttuğu vurgulandı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, Doğu-Batı petrol boru hattının 10 Eylül'de İHA'larla saldırıya uğramasının ardından tedbir amaçlı kapatıldığını ve yaralanmaların meydana geldiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA
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