Suudi Arabistan, Irak'ın Riyad Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Suudi Arabistan, Irak'tan gerçekleştirilen insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırılar ve tehditler nedeniyle Irak'ın Riyad Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı; bu durum, bölgedeki güvenlik endişelerini artırıyor.

Suudi Arabistan, ülkeye ve Körfez ülkelerine yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırılar ve tehditler nedeniyle Irak'ın Riyad Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Irak topraklarından fırlatılan İHA'larla Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerini hedef alan "açık saldırı ve tehditlerin" devam etmesi üzerine Irak'ın Riyad Büyükelçisi'nin bakanlığa çağrıldığını ifade edildi.

Kaynak: AA / Ali Semerci
