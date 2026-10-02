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Suudi Arabistan'ın Yemen'de son 24 saatte 6 vilayete 94 saldırısı Husilerce duyuruldu

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Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'ın son 24 saatte Yemen'deki Sana, Sada, Taiz, Hacce, Amran ve İbb vilayetlerine 94 saldırı düzenlediğini duyurdu. Saldırılarda siviller arasında ölen ve yaralananlar olduğu ancak sayı verilmediği belirtildi.

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın son 24 saatte ülkedeki 6 vilayete düzenlediği 94 hava saldırısında ölü ve yaralıların olduğunu duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Seri, Suudi Arabistan'ın Hamis Muşayt ve Taif'teki üslerinden kalkan savaş uçakları ile Necran ve Cizan'dan atılan füzelerle son 24 saatte Sana, Sada, Taiz, Hacce, Amran ve İbb vilayetlerine 94 saldırı düzenlendiğini kaydetti.

Seri, saldırılarda siviller arasında ölen ve yaralananlar olduğunu dile getirdi ancak sayı vermedi.

Sözcü, iki ülke arasında gerilimin tırmanmasından bu yana (yaklaşık 2,5 ay önce) Suudi Arabistan'ın Yemen'e 1350 saldırı düzenlediğini belirtti.

Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplumca tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
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