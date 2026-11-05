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Suudi Arabistan'ın güneyindeki Şerure'de erken uyarı sistemi iki kez devreye alındı

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Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, güneydeki Şerure vilayetinde üst üste iki kez erken uyarı sistemini devreye aldı. Cep telefonlarına uyarı gönderilen halktan sakin kalıp güvenli bölgelere geçmesi istendi, ardından tehlike uyarıları sona erdi.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, ülkenin güneyindeki Şerure vilayeti için iki kez erken uyarı sisteminin devreye alındığını duyurdu.

Sivil Savunma Müdürlüğü, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamayla halkı bilgilendirdi; cep telefonlarına da uyarı mesajları gönderildi.

Açıklamada, ülkenin güneyindeki Şerure vilayetinde kısa süre içinde üst üste iki kez erken uyarı sisteminin devreye alındığı ve bölge halkının olası tehlikelere karşı uyarıldığı belirtildi.

Vatandaşlardan sakin kalmaları, resmi makamların talimatlarına uymaları ve güvenli bölgelere geçmeleri istendi.

Sivil Savunma Müdürlüğü daha sonra tehlike uyarılarının sona erdiğini duyurdu.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine yönelik saldırılardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
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