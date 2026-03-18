Suudi Arabistan: Doğu Bölgesi'ndeki enerji tesislerinden birine yaklaşmakta olan 6 İHA imha edildi

Güncelleme:
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Doğu Bölgesi'ndeki enerji tesislerine yaklaşan 6 insansız hava aracını engelleyerek imha etti. Olayla ilgili can kaybı veya hasar bilgisi paylaşılmadı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Doğu Bölgesi'ndeki enerji tesislerinden birine yaklaşmakta olan 6 insansız hava aracının (İHA) engellenerek imha edildiğini duyurdu.

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Doğu Bölgesi'ndeki enerji tesislerinden birine yaklaşmaya çalışan 6 İHA'nın engellenerek imha edildiği kaydedildi.

Olayla ilgili can kaybı ya da hasara ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA / Ali Semerci
