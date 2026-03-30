Suudi Arabistan, 5 füze ile 5 İHA'nın imha edildiğini duyurdu

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin farklı bölgelerine yönelik saldırılarda gece saatlerinden bu yana 5 insansız hava aracı (İHA) ile 5 balistik füzenin imha edildiğini duyurdu.

Bakanlığın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ülkeye yönelik hava saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Şarkiyye bölgesi başta olmak üzere ülkenin çeşitli noktalarını hedef alan 5 balistik füze ile 5 İHA'nın hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği belirtildi.