Haberler

Suudi Arabistan: İHA saldırılarını engelledik

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, son 24 saatte ülkeye yönelik gerçekleştirilen 12 insansız hava aracı saldırısının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı.

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamalarda, ülkeye son 24 saatte düzenlenen 12 İHA saldırısının engellendiği bildirildi.

Açıklamalarda, saldırıların kaynağına ve hangi bölgeye yapıldığına ilişkin bilgi verilmedi.

Kaynak: AA / Safiye Karabacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

