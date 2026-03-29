Suudi Arabistan: İHA saldırılarını engelledik
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, son 24 saatte ülkeye yönelik gerçekleştirilen 12 insansız hava aracı saldırısının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı.
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkeye yönelik 12 insansız hava aracı (İHA) saldırısının hava savunma sistemleri tarafından önlendiğini duyurdu.
Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamalarda, ülkeye son 24 saatte düzenlenen 12 İHA saldırısının engellendiği bildirildi.
Açıklamalarda, saldırıların kaynağına ve hangi bölgeye yapıldığına ilişkin bilgi verilmedi.
Kaynak: AA / Safiye Karabacak