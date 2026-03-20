Suudi Arabistan, hava sahasına giren 6 İHA'yı imha ettiğini duyurdu

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülke hava sahasına giren 6 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini bildirdi.

Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, ülkenin doğu bölgelerine gönderilen 6 İHA'nın imha edildiği kaydedildi.

İran, ABD ile İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.