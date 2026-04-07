Suudi Arabistan, hava sahasında 18 İHA düşürüldüğünü duyurdu

Suudi Arabistan, ülkeyi hedef alan 18 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini bildirdi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü, bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Suudi Arabistan hava sahasında "son saatlerde 18 İHA'nın engellendiği ve imha edildiği" ifade edildi.

İran, ABD ile İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.