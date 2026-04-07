Haberler

Suudi Arabistan, hava sahasında 18 İHA düşürüldüğünü duyurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Arabistan, son saatlerde hava sahasında ülkeyi hedef alan 18 insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini duyurdu. Açıklama, Savunma Bakanlığı Sözcüsü tarafından sosyal medyada paylaşıldı. İran ise, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme olarak 7 Arap ülkesindeki ABD üslerine saldırılar düzenliyor.

Suudi Arabistan, ülkeyi hedef alan 18 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini bildirdi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü, bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Suudi Arabistan hava sahasında "son saatlerde 18 İHA'nın engellendiği ve imha edildiği" ifade edildi.

İran, ABD ile İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

Kaynak: AA / Çağrı Koşak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

