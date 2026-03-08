Haberler

Suudi Arabistan: Hava sahamıza giren 33 İHA imha edildi

Güncelleme:
Suudi Arabistan, son birkaç saat içinde hava sahasına 33 insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiğini ve saldırılara karşı etkili hava savunma önlemleri alındığını duyurdu.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke hava sahasının aralıklarla ihlal edildiği belirtildi.

Hava savunma sistemlerinin son birkaç saatte 33 İHA saldırısını tespit ettiği aktarılan açıklamada, İHA'ların imha edildiği ifade edildi.

Açıklamada, Riyad'da büyükelçiliklerin bulunduğu Diplomasi Mahallesi'ne de İHA saldırısı girişimi olduğu ve İHA'nın etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Savunma Bakanlığının açıklamasında ayrıca İHA'lardan birinin Şeybe petrol sahasına ilerlediği, Rubülhali Çölü'nde engellenerek imha edildiği aktarıldı.

