Suudi Arabistan: Rafineriye Düzenlenen İha Saldırısı Petrol Tedarikini Etkilemedi

RİYAD, 2 Mart (Xinhua) -- Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, Ras Tanura Rafinerisi'ne yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısının yerel pazarlara petrol ürünleri tedarikini etkilemediğini açıkladı.

Resmi Suudi Haber Ajansı'nın haberine göre, devlete ait petrol devi Aramco'nun işlettiği rafineri, pazartesi günü tesisin yakınlarında engellenen iki İHA'dan düşen parçalardan dolayı hafif zarar gördü.

Düşen parçaların neden olduğu küçük çaplı yangın hızla kontrol altına alındı.

Herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını belirten bakanlık, rafinerideki bazı operasyonel birimlerin önlem amaçlı kapatıldığını açıkladı.

Kaynak: Xinhua