Suudi Arabistan'dan ülkenin doğusuna yönelik İHA saldırılarının engellendiği açıklaması

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin doğusunda düzenlenen 3 insansız hava aracı saldırısının hava savunma sistemleri tarafından başarıyla engellendiğini duyurdu. Saldırıların kaynağına dair bilgi verilmedi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin doğusunda düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırılarının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu.

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ülkenin doğusunda 3 İHA saldırısının engellendiği belirtildi.

Açıklamada, 3 İHA'nın ülkenin doğusunda, savunma sistemlerince imha edildiği kaydedildi ancak İHA'ların kaynağına ilişkin bilgiye yer verilmedi.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA / Esat Fırat
