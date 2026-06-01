Suudi Arabistan'dan İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki

Güncelleme:
Suudi Arabistan, İsrail’in ateşkese rağmen Lübnan’a düzenlediği saldırıları kınayarak uluslararası topluma saldırıların durdurulması için İsrail’e baskı yapma çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kardeş Lübnan topraklarına yönelik İsrail saldırılarını kınıyor, İsrail ordusunun Lübnan topraklarına girmesini ve ülkenin egemenliğine yönelik ihlallerini kesin bir şekilde reddediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, uluslararası topluma saldırılarını durdurması ve Lübnan topraklarındaki işgaline son vermesi için İsrail'e baskı yapma sorumluluğunu üstlenme çağrısı yapıldı.

İlgili uluslararası anlaşmalar doğrultusunda Lübnan topraklarının egemenliği ile kardeş Lübnan halkının korunmasının önemine işaret edilen açıklamada, "Lübnan devletinin egemenliğinin ülkenin tüm topraklarına yayılmasını sağlayacak şekilde Taif Anlaşması'na bağlı kalınması ve silahların yalnızca devletin ve meşru kurumlarının elinde bulunmasını öngören Lübnan hükümeti kararlarına uyulması" istendi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkese rağmen, Lübnan'a yönelik kara saldırılarının ve işgalin genişletilmesi talimatını verdiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / ABDULSALAM FAYEZ
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

