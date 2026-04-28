Suudi Arabistan'daki KİK Olağanüstü Zirvesi'nde bölgesel konular görüşüldü

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üye ülkelerin liderleri, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen KİK Olağanüstü İstişare Toplantısı'nda bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yayımlanan habere göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Zirve'ye başkanlık etti.

Zirvede bölgesel ve uluslararası alandaki güncel gelişmelere dair bazı kritik konular ele alındı. Liderler, toplantıda ayrıca küresel meseleler karşısında ortak tutum sergilemek ve yürütülen çabaların koordinasyonunu sağlamak amacıyla görüş alışverişinde bulundu.

Üye ülkeler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi ve bölgesel istikrarın korunmasına yönelik kararlılık da Zirve'de vurgulandı.

Suudi Arabistan'ın "El-İhbariyye" televizyon kanalı, Katar Emiri Temim bin Hamed, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife ve Kuveyt Veliaht Prensi Sabah Halid el-Hamad es-Sabah'ın Cidde'de Veliaht Prens tarafından karşılandıklarını bildirmişti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid de Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan tarafından karşılanırken Umman Sultanlığını temsil eden isme dair bilgi paylaşılmamıştı.

Kaynak: AA / Hamdi Yıldız
