Haberler

Suudi Arabistan Kralı Selman'dan "yağmur duası" çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kral Selman bin Abdulaziz, ülke genelindeki kuraklık nedeniyle halkı yarın yağmur duasına çıkmaya davet etti. Açıklamada, tövbe, sadaka ve ibadetlere dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, son dönemde yaşanan kuraklık nedeniyle ülke genelinde yarın yağmur duasına çıkılması çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA, Kraliyet Divanından yapılan açıklamayı yayımladı.

Hazreti Muhammed'in sünnetine uyularak yarın yağmur duasına çıkılması çağrısı yapılan açıklamada, "ülkede yaşayan herkesten tövbe etmeleri, kişilere nezaketle yaklaşmaları, sadaka vermeleri, nafile ibadetlerini artırmaları, farz namazlara özen göstermeleri ve dualarında ısrarcı olmaları" istendi.

Kaynak: AA / Mohamed Majed - Güncel
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Takımı kazanırsa saçlarını kesecekti! İşte sonuç

Takımı kazanırsa saçlarını kesecekti! İşte sonuç
Teknoloji devinde şok! Çok sayıda çalışan işten çıkarılıyor

Teknoloji devinde şok! Üretim duracak, çalışanlar işten çıkarılıyor
Afrika'nın en tehlikeli kirpisi Aydın'da görüntülendi

Afrika'nın en tehlikelisi o ilimizde ortaya çıktı
Trafikte yeni dönem! Bu kurallara uymayana hapis cezası yolda

Trafikte yeni dönem! Bu kurallara uymayana hapis cezası yolda
Takımı kazanırsa saçlarını kesecekti! İşte sonuç

Takımı kazanırsa saçlarını kesecekti! İşte sonuç
İşte Selahattin Demirtaş'ın son hali

Cezaevinden yeni fotoğraf geldi! İşte son hali
Rakibe gol oldu yağdılar! En-Nesyri yeni takımında resmen alev aldı

Yeni takımında neler yapıyor neler