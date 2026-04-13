Haberler

Suudi Arabistan'da organ bağışında bulunan 200 kişiye nişan verilecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Arabistan, organ bağışında bulunan 200 vatandaşa Kral Abdülaziz Nişanı verecek. Karar, organ bağışını teşvik etmek ve insani katkıları onurlandırmak amacıyla alındı.

Suudi Arabistan'da organ bağışında bulunan 200 kişiye Kral Abdülaziz Nişanı verileceği bildirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın aktardığı bilgiye göre, Kral Selman bin Abdülaziz'in onayıyla temel organlarından birini bağışlayan 200 vatandaşa, Kral Abdülaziz Nişanı'nın üçüncü derecesinin verilmesi kararlaştırıldı.

Ödüllendirme kararı, hayattayken veya beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerden alınan bağışlar yoluyla bir organını bağışlayan kişileri kapsıyor.

Kararın organ bağışı bilincini teşvik etmek ve insani katkıları onurlandırmak amacıyla alındığı kaydedildi.

Yetkililer, söz konusu uygulamanın toplumda gönüllü organ bağışı kültürünü güçlendirmeyi hedeflediğini ifade etti.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
Ablukaya 2 saat kala ABD ordusundan yeni Hürmüz çıkışı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın abluka tehdidi sonrası Çin resmen devreye girdi
Gözaltına alınan eski hakemden ilk görüntü
Alarmları kurun! Yarın ortalık yanacak

72 kilo verdi! Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamıyor
Trump'ın abluka tehdidi sonrası Çin resmen devreye girdi
Uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme! Ünlülerin test sonucu çıktı
Fiyatı 1 liraya düşürülünce vatandaşlar birbirini ezdi