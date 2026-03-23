Suudi Arabistan, ülkenin farklı bölgelerinde 2 İHA'ya müdahale edildiğini açıkladı
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, kuzey sınır bölgesi ile Şarkiyye'de tespit edilen 2 İHA'ya ilişkin bilgi verildi.
Hava savunma sistemlerinin söz konusu bölgelerdeki İHA'ları imha ettiği kaydedildi.
Kaynak: AA / Gülşen Topçu