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Suudi Arabistan'da, Husilerin balistik füzelerine karşı hava savunma sistemleri devreye girdi

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Suudi Arabistan, Yemen'deki İran destekli Husilerin fırlattığı balistik füzeler nedeniyle hava savunma sistemlerini devreye soktu. Koalisyon Sözcüsü Turki el-Maliki, saldırıyı doğrularken, Yemen hükümeti daha önce İran uçağının hava sahasını ihlal ettiğini açıklamıştı.

Suudi Arabistan'da, Yemen'deki İran destekli Husilerin fırlattığı balistik füzeler nedeniyle hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Koalisyon Sözcüsü Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine balistik füzelerle saldırdığını belirtti.

Maliki, "Terörist Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın güneyine fırlatılan balistik füzeler tehdidi nedeniyle hava savunma sistemleri devreye girdi." ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili Husilerden ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Ne olmuştu?

Yemen hükümeti, gün içerisinde İran'a ait bir uçağın Husilerin kontrolündeki başkent Sana'daki Uluslararası Sana Havalimanı'na iniş yapmak amacıyla Yemen hava sahasına girdiğini açıklamıştı.

Savunma Bakanı Tahir el-Ukayli, yayımladığı görüntülü açıklamada, İran uçaklarının Yemen hava sahasını ihlal ettiğini belirterek, bu ihlallere karşılık vereceklerini duyurmuştu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Sana Havalimanı'nın Suudi Arabistan tarafından bombalandığını iddia etmiş; Yemen hükümeti ise havalimanı pistini, İran'a ait bir uçağın Yemen'e inişini engellemek amacıyla hedef aldığını açıklamıştı.

Sana Uluslararası Havalimanı'nın bombalanmasının ardından İran uçağının rotasını değiştirerek Hudeyde'ye yöneldiği belirtilmişti.

Yemen hava sahasına girmesi nedeniyle gerilime yol açan İran'a ait uçağın, ülkenin batısındaki Hudeyde Havalimanı'na indiği bildirilmişti.

Yemen Sivil Havacılık ve Meteoroloji Kurumu da Sana Havalimanı'nın bombalanmasının ardından ülke genelindeki tüm havaalanlarının ikinci bir duyuruya kadar uçuşlara kapatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
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