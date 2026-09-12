Haberler

Suudi Arabistan'da Hamis Muşayt kenti için verilen "tehlike uyarısı" sona erdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Arabistan'da, ülkenin güneybatısındaki Hamis Muşayt kentinde Ulusal Erken Uyarı Platformu tarafından verilen "potansiyel tehlike" uyarısının sona erdiği duyuruldu.

Suudi Arabistan'da, ülkenin güneybatısındaki Hamis Muşayt kentinde Ulusal Erken Uyarı Platformu tarafından verilen "potansiyel tehlike" uyarısının sona erdiği duyuruldu.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, Hamis Muşayt kentindeki "potansiyel tehlike" uyarısının sona ermesine rağmen vatandaşlardan güvenlikleri için Sivil Savunma Kurumunun talimatlarına uymaya devam etmeleri, kalabalık oluşturmaktan ve olay yerlerini görüntülemekten kesinlikle kaçınmaları istendi.

Daha önce yayımlanan uyarıda ise Hamis Muşayt kenti için alarm verilmiş, resmi talimatların takip edilmesi, güvenli bir yere geçilmesi, pencerelerden uzak durulması ve tehlike sona erene kadar binalardan çıkılmaması çağrısı yapılmıştı.

10 Eylül'de de Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha ve Hamis Muşayt kentlerinde Ulusal Erken Uyarı Platformu tarafından "potansiyel tehlike" uyarısı yapılmıştı.

Kaynak: AA
Bahçeli'nin 'Öcalan'a ev' açıklamasını Bakan Gürlek yalanladı

Bahçeli'nin Öcalan'la ilgili iddiasını Gürlek yalanladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Antalya'da skandal paylaşım! Zabıta müdüründen başkan vekilini eleştirenlere küfürlü yanıt

Zabıta müdüründen skandal paylaşım!

Okan Buruk yanlış tercihlerinin bedelini ödedi

Yanlış tercihlerinin bedelini ödedi
Öcalan'a İmralı'da ev inşa edilmiş, geçmek için bir şartı var

Öcalan'a İmralı'da ev inşa edilmiş, geçmek için bir şartı var
Ece Erken Dubai'ye yerleşiyor: Ülkemi çok seviyorum ama geleceği göremiyorum

Ünlü sunucu tası tarağı toplayıp ülkeyi terk ediyor

Beşiktaş-Erzurumspor FK maçına damga vuran görüntü

Geceye damga vuran görüntü
Erdoğan “Kapımız açık” demişti! Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü kararını verdi

Cumhurbaşkanının “Kapımız açık” dediği belediye başkanı kararını verdi
Merkez Bankası açıkladı! Yeni banknotlar tedavüle girdi

Merkez Bankası açıkladı! Yeni banknotlar tedavüle girdi