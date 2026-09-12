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Suudi Arabistan'da Ebha ve Hamis Muşayt kentleri için acil durum uyarısı yapıldı

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- Tehlike uyarısı daha sonra kaldırıldı

Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, ülkenin güneyindeki Ebha ve Hamis Muşayt kentlerindeki potansiyel tehlikelere karşı uyarı mesajı yayımladı.

Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamayla, Ebha ve Hamis Muşayt'ta yaşanabilecek acil durumlara karşı alarm verildi.

Açıklamada, bölgedeki vatandaşların ve yerleşik halkın can ve mal güvenliğini korumak adına acil durum protokollerine uymalarının, yetkili makamların talimat ve uyarıları dikkatle takip etmelerinin önemine vurgu yapıldı.

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü bir süre sonra, verilen tehlike uyarısının sona erdiğini duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada, Hamis Muşayt ve Ebha için yayımlanan ikazın ardından tehlikenin ortadan kalktığı ifade edildi. Söz konusu tehlikenin türü ya da detaylarına ilişkin ise herhangi bir bilgi verilmedi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu'nun Yemen'de Husilere yönelik askeri operasyonlarına misilleme olarak, Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın sınır bölgelerini ve güney vilayetlerini hedef alıyor.

Bölgedeki askeri alanlar ve hayati öneme sahip tesisler, zaman zaman Yemen sınırından fırlatılan insansız hava araçları (İHA) ve balistik füzelerle saldırılara maruz kalıyor.

Kaynak: AA
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