Haberler

Aramco Cizan Rafinerisindeki Yangın Söndürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, yangında yaralanan olmadığını açıklarken, yangının çıkış nedenine ilişkin bilgi verilmedi

Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Cizan bölgesinde ülkenin milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun rafinerisinde çıkan yangının söndürüldüğü bildirildi.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, pazar günü erken saatlerde Cizan'daki Aramco rafinerisine ait bir tesiste yangın çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Aramco'nun endüstriyel güvenlik ekiplerinin yangını kontrol altına alarak söndürdüğü, olayda yaralanan olmadığı kaydedildi.

İlgili makamların olayla ilgili gerekli işlemleri tamamlamayı sürdürdüğü aktarılan açıklamada, yangının çıkış nedenine ilişkin bilgi verilmedi.

Bölgesel kaynaklar, Cizan'daki Saudi Aramco tesislerinin daha önce hedef alındığını öne sürmüştü.

Öte yandan, Suudi Arabistan'ın doğusundaki El-Cubeyl kentinde de şiddetli bir patlama sesi duyulduğu ve El-Cubeyl Sanayi Kenti'ndeki doğal gaz tesislerinde yangın çıktığı ileri sürülmüştü.

Cizan'daki yangın ile El-Cubeyl'de bildirilen patlama ve yangın arasında bağlantı olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

Kaynak: AA
İsrail'den 'yalnız saldırı' hazırlığı: ABD uzaklaşıyor, savaş çığırtkanı Netanyahu kana doymuyor

Netanyahu'nun yeni planı Trump'ı küplere bindirecek cinsten
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşletmeler iyice abarttı: Dışarıdan getirilen çocuk sütü bile hesaba eklendi

İşletmeler iyice abarttı! Hesaba ekleneni görünce CİMER’e koştular
Fatih'te camide hırsızlık: 450 bin liralık çanta namaz sırasında çalındı

450 bin TL ile camiye girdi! Namaz kılarken başına gelene inanamadı
Bakan Tekin'den 'serbest kıyafet' sorusuna yanıt: Bu yüzden kaldırılmış

Öğrenciler merak ediyordu, Bakan Tekin yanıtladı: Bu yüzden kaldırıldı
Rus askerleri ölümle burun buruna! Kamikaze dronu böyle durdurdular

Bir anda gökyüzünde belirdi! Herkes aynı anda silahına sarıldı
Bu bir ilk! İran'ın Hamaney hamlesi kafaları daha da karıştırdı

İran sessizliğini bu görüntüyle bozdu, kafalar daha da karıştı
Cansever’in son mesajı yürekleri dağladı: Duanızı eksik etmeyin

Cansever’in son mesajı kahretti
Gaziantep'te plaka oyunu pahalıya patladı: Hem araba gitti hem de 140 bin lira

Plakasına yazdırdığı hem arabasından etti hem de parasından