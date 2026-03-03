Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı: Riyad'daki ABD Büyükelçiliğine İHA saldırısı düzenlendi
Suudi Arabistan, başkenti Riyad'daki ABD Büyükelçiliğine 2 insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıyı duyurdu. Saldırı sonucunda binada yangın çıktı ve maddi hasar meydana geldi.
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Riyad'daki ABD Büyükelçiliğinin ilk belirlemelere göre 2 İHA saldırısına uğradığı belirtilen açıklamada, saldırı sonucu binada ufak çaplı yangın çıktığı ve maddi hasar oluştuğu kaydedildi.
Öte yandan, ABD Büyükelçiliğinin Amerikan merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'da ikamet eden ABD vatandaşlarına bulundukları yerde kalmaları çağrısı yapıldı.