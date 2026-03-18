Suudi Arabistan: Doğu Bölgesi'ndeki enerji tesislerinden birine yaklaşmakta olan 5 İHA imha edildi
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Doğu Bölgesi'ndeki enerji tesislerine yaklaşan 5 insansız hava aracının engellenerek imha edildiğini açıkladı.
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Doğu Bölgesi'ndeki enerji tesislerinden birine yaklaşmakta olan 5 insansız hava aracının (İHA) engellenerek imha edildiğini duyurdu.
Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, Doğu Bölgesi'ndeki enerji tesislerinden birine yaklaşmaya çalışan 5 İHA'nın engellenerek imha edildiği kaydedildi.
Olayla ilgili can kaybı ya da hasara ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: AA / Ali Semerci