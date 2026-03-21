Suudi Arabistan: Topraklarımıza son 24 saatte 48 kamikaze İHA'yla saldırı düzenlendi
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, son 24 saatte ülkeye düzenlenen 48 kamikaze insansız hava aracı (İHA) saldırısını duyurdu. İHA'ların büyük kısmı etkisiz hale getirildi.
Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan yazılı açıklamada, İran kaynaklı İHA saldırılarının dün geceden beri sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, İHA'ların 47'sinin doğu bölgesinde tespit edilerek imha edildiği, bir İHA'nın ise kuzeydeki El-Cevf bölgesinde düşürülerek etkisiz hale getirildiği kaydedildi
İran, ABD ile İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.