Suudi Arabistan: Topraklarımıza son 24 saatte 48 kamikaze İHA'yla saldırı düzenlendi

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, son 24 saatte ülkeye düzenlenen 48 kamikaze insansız hava aracı (İHA) saldırısını duyurdu. İHA'ların büyük kısmı etkisiz hale getirildi.

Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan yazılı açıklamada, İran kaynaklı İHA saldırılarının dün geceden beri sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, İHA'ların 47'sinin doğu bölgesinde tespit edilerek imha edildiği, bir İHA'nın ise kuzeydeki El-Cevf bölgesinde düşürülerek etkisiz hale getirildiği kaydedildi

İran, ABD ile İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
Trump ateşkes kapılarını kapattı, bölge alev alev

İran'la ilgili en son duyulmak istenen açıklama: Asla yapmayacağım
Belçika'dan Hürmüz koalisyonuna şartlı destek

Belçika, Hürmüz koalisyonuna şartlı destek verecek
Rus Milletvekili Milonov'dan yurt dışında tatil yasağı önerisi

Rus vekilin hedefi sanki Türk turizmi! Önerisi direkt bizi baltalar
Uçan arabada seri üretime başladılar

Uçan arabada seri üretime başladılar
Esenler TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsünde yangın çıktı

Akan trafikte alevlere teslim oldu
Belçika'dan Hürmüz koalisyonuna şartlı destek

Belçika, Hürmüz koalisyonuna şartlı destek verecek
Başbakanı bayram namazında gören cemaat ayaklandı: Pis köpek

Başbakanı bayram namazında gören cemaat ayaklandı: Pis köpek
Fransız bilim insanlarından kalp yetmezliği tedavisinde umut veren buluş

Kalp hastaları dikkat! Bilim insanlarından çığır açan buluş